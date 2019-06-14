Gelin adayı Hanife Gürdal'dan eleştirilere yanıt! Neden başını açtığını açıkladı!
İzdivaç programları ile adını duyuran Hanife Gürdal tesettürden çıkmış ve başı açık haldeki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Hanife son olarak paylaştığı videoda ise kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi ve neden başını açtığını açıkladı.
Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurmuştu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Hanife gelen eleştiriler sonrasında paylaştığı son videoda neden tesettürden çıktığını açıkladı.
Hanife, "İslamiyeti çok güzel temsil ettiğime inanıyorum. Ama daha fazla tesettürlü kalamadım." dedi. Hanife "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye. 'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum. Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim." ifadelerini kullandı.