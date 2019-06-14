MEDYA

İsmail Küçükkaya'dan Süleyman Soylu'ya çağrı

FOX Tv de sabah programı Çalar saat programı sunan İsmail Küçükka'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İnternethaber Medya Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık’a yaptığı açıklama sonrası bir çağrıda bulundu.

İsmail Küçükkay bu gün FOX TV canlı yayında yaptığı açıklamada "İki gündür bize çiçek atıyor pas atıyor sevgili Fatih Portakal diyor sevgili İsmail Küçükkaya diyor Fox'u seviyoruz diyor. Kim? Hadi Özışık'ın youtube kanalı için roportaja giden İnternethaber deki sözlerini okuduğumuz sayın Soylu.Sevgili Süleyman Soylu'ya sevgili İçişleri Bakanına buradan da bir çağrıda bulunalım.Karşılıklı böyle çiçekler göndermeyelim birbirimize. Buyrun efendim buyurun demokrasi meydanına sizi davet edelim gelin buradan konuşalım. Birbirimizi herhalde bir 20 yıldır tanıyoruz. Buyurun demokrasi meydanına sizi önümüzdeki hafta yada istediğiniz zaman siz ağırlayalım. Sorularımız olacak eleştirilerimiz olacak...Sizin sorularınız olabilir eleştirileriniz olabilir burada demokrasi meydanına konuşabiliriz" dedi.

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