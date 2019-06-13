Habertürk ekranlarında hakaretler havada uçuştu

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar ile Elif Dördüncü Aydemir arasındaki tartışmasında hakaretler havada uçuştu. Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da valiye 'it' demesi olayının tartışıldığı sırada sinirler gerildi. Elif Dördüncü Aydemir'in, Çağlar'a yönelik sarf ettiği, "Sizde geçici hafıza kaybı yaşanıyor galiba" sözlerine Çağlar'ın cevabı çok sert oldu.

Çağlar canlı yayında Aydemir'e, "Siz de bunaksınız. Baştan bunaksın sen bana geçici hafıza kaybı diyorsun. Ahlaksız kimsin de sen bana öyle diyorsun. Ben bozarım terbiyemi. Sen kimsin?" dedi. Çağlar'ın sözlerine programın diğer konukları da tepki gösterdi. Programın sunucusu Hülya Hökenek gerilim üzerine reklam arası vermek zorunda kaldı. Reklam arasında ise İsmail Çağlar programı terk etti.

İsmail Çağlar'dan açıklama

Programı terk eden İsmail Çağlar yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çağlar, "Yayında konuklardan Elif Dördüncü Aydemir, 'Siz de geçici hafıza kaybı var' diyerek bana hakaret etti. Ben de kendisine misliyle mukabele ettim. Reklam arasında hakaretlerine devam ettiği ve moderatör de kendisini kolladığı için yayını terk ettim. Bilginize" ifadelerini kullandı.