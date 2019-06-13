İmamoğlu'nun VIP krizindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı
23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi'ne ettiği hakaretin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’la birlikte havaalanında yaşadığı VIP tartışmalarının yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, "İtlik yapmıştır" şeklinde hakaret ettiği net bir şekilde duyuluyor.