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İstanbul Esenyurt'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. Küçük kızın 3 gün boyunca annesinin cesedinin bulunduğu evde yaşadığı ortaya çıktı.

İSTANBUL Esenyurt'ta ortaya çıkan olayda; iddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak bir iş yerinde çalışan Elif Özde Uzun'un 3 gündür işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evini kontrol etmeye geldi. Kapıyı Uzun'un 7 yaşındaki kızı S.T. açtı. Küçük S.T., "Annem 3 gündür uyanmadan uyuyor. Onu uyandıramadım, hiç yataktan kalkmadı" dediği Uzun'un iş arkadaşları, evden gelen kötü koku üzerine durumu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar, karnında ve boğazında kesikler olduğunu gördü. Ekipler, yaptığı incelemede Uzun'un ellerinin kahverengi bir deri kemerle önden bağlı olduğunu belirledi.

"Annen hasta sana bulaşır"

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu küçük S.T.'nin, babasının kendisine, "Annen hasta odaya girme sakın, sana da bulaşır" diyerek kısa süre sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Annesinin cesediyle 3 gün kaldı

7 yaşındaki S.T.'nin 3 gün boyunca annesinin cesedinin olduğu evde yalnız kaldığı tespit edildi.

İmam nikahlı koca aranıyor

Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'un yaklaşık 10 yıldır imam nikahıyla yaşadığı marangoz eşi Erhan T.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Erhan T.'nin, evden ayrıldığı, 3 günden bu yana geri dönmediği, çalıştığı iş yerine de gitmediğini tespit etti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Özde Uzun'un imam nikahlı eşi Erhan T.'yi cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı.

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