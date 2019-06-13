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Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş

KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.

KIRIKKALE-Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkinde meydana gelen olayda; ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı.

Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı.

Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti.

Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.

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