POLİTİKA

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir televizyon programında Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazı hakkında konuşarak, "Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulmadım." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'ya yayın yapan yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda. Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazına da değindi.

"RAMAZAN AYININ İKLİMİNE AYKIRI"

Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu dile getiren Davutoğlu, Yenikapı'da kılınan teravih namazının, Ramazan ayının iklimine aykırı olduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: "Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli."

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