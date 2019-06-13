DÜNYA

75 yıl sonra kavuşan aşıklar...

İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede tanışıp birbirlerine aşık olan Amerikalı asker ile Fransız kadın tam 75 yıl sonra kavuştu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya’da savaşan Amerikalı asker Kara Toy Robbins ile Fransız Jeannine Pierson cephede birbirlerine aşık oldu. Ancak Robbins bir süre sonra cephe değiştirdi. Durum böyle olunca ikili bir daha birbirlerini göremedi, yıllarca birbirlerine kavuşacakları günü hayal etti. İşte o gün, Robbins’in Normandiya çıkarması ile ilgili verdiği röportajdan bir süre sonra geldi.

Robbins, röportaj sırasında gazetecilere Pierson’ın fotoğrafını göstermişti. Cephede aşık olduğunu ancak bir daha görmediğini anlatmıştı. Fransız gazeteciler de bunun üzerine araştırmaya koyuldu, Amerikalı askerin gençlik aşkına ulaşmayı başardı. İkiliye fransa’da bir buluşma ayarlandı.

Bu buluşmada, Amerikalı asker ile Fransız kadın tam 75 yıl sonra birbirlerine kavuştu. Kavuşma, duygu dolu anlara neden oldu. Pierson, Robbins’e sitemliydi, “Neden daha önce dönmedin” diye sordu. Ancak sitemi uzun sürmedi. İkili birbirlerine, “Seni seviyorum” diyerek, dakikalarca sarıldı.

Bir süre görüşen ikinci dünya savaşı aşıkları, birbirlerine bir daha görüşme sözü verdi. Birbirlerini elini tutan aşıklar, son kez sarıldı ve daha sonra gözyaşları içinde ayrıldı.

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