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14 Haziran Türkiye Gündemi

14 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı bizim de atacağımız adımlar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 kriziyle ilgili "Biz S-400'ü aldık, ABD olumsuz adımlar atarsa bizim de atacağımız adımlar var" dedi.

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı

Hulusi Akar, TBMM'de CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, "Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz, en iyisini çıkarmak istiyoruz" dedi.

İbrahim Kalın: Kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ayrıca Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devletinin de artık ihtimal dışı hale geldiğini söyledi.

Nisan ayı cari rakamları açıklandı büyük düşüş var

Cari işlemler açığı, Nisan'da 1 milyar 334 milyon dolara düştü. On iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, soru önergesine verdiği yanıtta, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu, bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçinin istihdam edildiğini söyledi.

Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! Bedavaya Beşiktaş'a geliyor

Tolga Zengin'in mukavelesi sona erdikten sonra kaleci konusunda maaş bütçesi rahatlayan Beşiktaş, Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.

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