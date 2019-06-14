GÜNCEL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
21 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Alex'e jübile
21 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Alex'e jübile
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
İmamoğlu-Yıldırım yayınından sonra Erdoğan ne yapacak? Sarıkaya'dan bomba kulis
İmamoğlu-Yıldırım yayınından sonra Erdoğan ne yapacak? Sarıkaya'dan bomba kulis
Nefesler tutuldu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Nefesler tutuldu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Eljif Elmas kapışması! Dünya devi devreye girdi
Eljif Elmas kapışması! Dünya devi devreye girdi
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gelin adayı Hanife Gürdal'dan eleştirilere yanıt! Neden başını açtığını açıkladı!
Gelin adayı Hanife Gürdal'dan eleştirilere yanıt! Neden başını açtığını açıkladı!
İsmail Küçükkaya'dan Süleyman Soylu'ya çağrı
İsmail Küçükkaya'dan Süleyman Soylu'ya çağrı
Sinan Akçıl kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Burcu Kıratlı kimdir?
Sinan Akçıl kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Burcu Kıratlı kimdir?
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama
75 yıl sonra kavuşan aşıklar...
75 yıl sonra kavuşan aşıklar...
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Tek Yürek 17. bölüm fragmanı
Tek Yürek 17. bölüm fragmanı
14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni sorgulama
14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni sorgulama