İstanbul Bomonti'de motosikletli genç kızın feci ölümü kamerada

Olay, dün saat 06.25 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyreden sürücü hakimiyetini kaybederek tretuvara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle duvara da çarpan sürücü ve motosikletli metrelerce sürükleniyor.

Genç kız 40 metre, motosikleti ise 65 metre sürüklendi

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kızın üzerinde yaptığı tetkiklerde, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ölçüm çalışmalarında genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi. Çalışmaların ardından üstü bezle kapatılan genç kızın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.