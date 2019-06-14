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TEM'de lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı

TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı. Lastiği çıkan otomobilin o anları araç kamerasına yansırken olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

TEM otoyolunda Birol İnci'nin kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüde bir otomobilin çıkan lastiği tehlike saçtı. Araçlar seyir halindeyken TEM otoyolunda şerit değiştiren sürücünün aracının sağ lastiği otomobilinden çıktı. İnanılmaz olayda durumu fark eden sürücü yavaşlarken, diğer sürücüler de dörtlülerini yakarak arkadan gelen sürücüleri uyardı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Korku dolu dakikalar araç kamerası tarafından kaydedilirken, otomobilin sol arka lastiği araçtan çıkarak yola savruluyor. Lastiğin araçtan çıktığı anda Birol İnci'ye ailesi 'yavaş yavaş' diye sesleniyor. Kıl payı kazanın atlatıldığı görüntüde sürücü sağ şeride otomobilini çekip dururken arkadan gelen sürücüler olması muhtemel bir facia atlatılıyor.

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