Atatürk Havalimanı’ndaki hurda uçaklar

İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.

Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor.