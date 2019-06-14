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Atatürk Havalimanı’ndaki hurda uçaklar

TİCARİ uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları  haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.

Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994  yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor. 

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