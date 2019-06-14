Anne ayı orman işçilerini 'rehin' aldı

Olay, Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’nde meydana geldi. Üç orman işçisi, ormanlık alanda kesime gitti. Ormanlık alanda kesim işi ile uğraşan üç işçinin bulunduğu alana bir süre sonra iki yavrusuyla birlikte anne ayı geldi. Yanında yavruları ile birlikte anne ayıyı gören işçiler, büyük panik ve korku yaşadı. Yanında yavruları varken ayının daha da saldırgan olabileceğini düşünen işçiler, ıslık çalarak, bağırarak ve motorlu testereyi çalıştırarak anne ayıyı ve yavrularını bulundukları alandan kaçırmak istedi ama bunda başarılı olamadı. Kesim yaptıkları alanın ön kısmına kadar gelen ve işçilerin bölgeyi terk etmelerine müsaade etmeyen ayılar, işçilerin yavrularına zarar verebileceğini hissetti. Ayı yol güzergahında olduğu için alandan ayrılamayan işçiler, yaklaşık 1 saat boyunca ayı ve yavrularını kaçırmak istedilerse de bunda başarılı olamadı.

Bunun üzerine ayının rehin tuttuğu işçiler, önce jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Ancak kesim yapılan alanın polisin sorumluluk bölgesinde olduğundan dolayı jandarma ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrasında kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, havaya ateş ederek anne ayı ve yavrularının işçilerin bulunduğu alandan uzaklaşmasını sağladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle beraber yaklaşık 1 saatten beri ayının bırakmadığı işçiler ise rahat bir nefes alarak ilçeye geri döndü.