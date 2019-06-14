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Yalova'da kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında buruk karne töreni

Yalova'da okuluna gelirken geçirdiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın mesai arkadaşları ve öğrencileri, karne töreninde hüzünlü anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni, Akın'ın da görev yaptığı Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Akın'ın görevli olduğu 4-B sınıfındaki öğrencileri, öğretmenlerinin masasına karanfiller bıraktı. Öğrencilere karneleri, Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.

Ali Tosun, sınıfta yaptığı konuşmada, Aysel Akın'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Tosun, "Ağlamakla değil çok çalışarak, kitap okuyarak onun size vermek istediklerini hayata geçirerek onu yaşatacaksınız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenlerimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onlara sevgimizi gösterebiliriz." dedi.

Tören sırasında, öğretmenlerini kaybeden öğrenciler gözyaşı döktü.

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