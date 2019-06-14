Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür

Videoyu izleyen Erdoğan ise öğrencilerin bu videosuna karşılık bir mesaj yayınlayarak,

“Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi.