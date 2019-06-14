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Maslak’ta taksicinin yolda yürüyen genç kızı ezme anı kamerada

Maslak’ta dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan taksici, yolda yürüyen genç kıza çarptı. Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 14 Mayıs Salı günü saat 09.30 sıralarında Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmeye çalışan Sema Uysal (26), cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen genç kıza, alana gireceği esnada Halis Onur Can idaresindeki taksi çarptı. Çarpma sonucu bacağı aracın altında kalan Uysal'ı ezdiğini fark eden taksici, ardından panikle aracından indi. Genç kıza yardım etmeye çalışan taksici Can, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine seyrettiği esnada çevredeki vatandaşlar koşarak genç kızın yanına gelip yardımda bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kız yolda yürüdüğü esnada dikkatsiz bir şekilde içeriye giren taksici kıza çarpıyor. Bacağını ezerek birkaç metre sürükleyen taksici daha sonra duruyor. Genç kız yaralı bacağını tutarken, taksici aracından inerek koşuyor. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı görünce koşarak kızın yanına geliyor. 

Öte yandan, olayın ardından sürücü Can ise polis ekipleri tarafından Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine götürülerek ifadesi alındı. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakılırken, genç kız ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

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