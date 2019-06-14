14 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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14 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan Yıldırım ile İmamoğlu açıklaması

Erdoğan, Yıldırım ile İmamoğlu canlı yayına ilişkin, "Kırılma noktası olan son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye S400 almaktan vazgeçerse ne olur? Pentagon bu soruya yanıt verdi

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, “Attığımız adımların hiçbiri geri çevrilemez değildir. Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye’yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir" dedi.

ABD'den kriz yaratan hamle! YPG'ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD tepki çekecek bir sevkiyata imza atarak YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

İşte Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,68'den yüzde 15,85'e dolar beklentisi ise 6,43'ten 6,30'a geriledi.

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