Generallere 'eşek' demişti! Darp edilen Akit TV müdürü Murat Alan'ın son hali

Türk Silahlı Kuvvetleri generalleri ile ilgili söylediği skandal sözler nedeniyle tüm kesimlerden büyük tepki alan Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın dövüldüğü iddia edildi.

''Cuma namazı sonrası bir grup sopalarla saldırdı''

Milat yazarı Serdar Arseven’ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda şu bilgileri verdi:

- “Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a cuma namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet”