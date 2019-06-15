Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak çalışan Ömer Veli Genç (27), 3 gün önce görev yaptığı merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çeşmeden su içmek istedi. Bu sırada yanına bir kedinin geldiğini fark eden Genç, kedinin su içebilmesi için çeşmeyi açık bıraktı. Kedinin düzgün bir şekilde su içemediğini fark etmesi üzerine tekrar çeşmenin başına giden Genç, kediye eliyle su içirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.