DÜNYA

Asansörde köpeğe işkence saniye saniye kamerada

ABD’de bir adamın asansörde kucağına aldığı köpeğini darp ettiği ve onu duvara vurduğu anlara dair yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

Olay, ABD’nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de gerçekleşti. Asansör kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ABD’li Brandon Tynes’in (33) köpeğini kucağına alarak art arda tokat attığı ve ardından yere bıraktığı ve köpeğe tekmeler savurduğu görülüyor. Görüntülerde Tynes'in asansörden çıkarken köpeği kucağına aldığı ve asansör kapısının karşısında bulunan duvara attığı görülüyor.

Yerel medya, görüntüleri izleyen bina sakinlerinin durumu Nashville Hayvan Koruma Merkezi’ne ihbar ettiklerini duyurdu. Köpeğin, Nashville Hayvan Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken; Tynes’ın ‘ağırlaştırılmış hayvan zulmü’ ile suçlandığı duyuruldu.

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