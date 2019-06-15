GÜNCEL

Lüks cip 6 otomobili ezdi

Güngören’de bir sitenin otoparkından çıkmaya çalışan lüks cipin sürücüsü bir araca çarptıktan sonra park halindeki 5 otomobili üstüne çıkarak ezdi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 06.20 sıralarında Güngören’de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü, sitenin açık otoparkından çıkmak istedi. Cipi ile manevra yapan sürücü park halindeki bir araca çarptı. Gaz pedalını bir türlü bırakmayan sürücü, otopark içerisinde park halinde olan bir aracın üzerine çıkarak 4 aracın daha üstünden gittikten sonra yola inerek durabildi. İlginç olay sonucunda 6 araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, film sahnelerini aratmayan o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

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