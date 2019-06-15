Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.

Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.

Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz"