DÜNYA

Hemzemin geçitte kaza yapan yaşlı adamın hayatını kurtardı

Çekya’da gerçekleşen olayda, motosikletli yaşlı bir adam hemzemin geçitten geçtiği sırada bariyeri fark etmedi ve çarparak yere düştü. O sırada durakta bekleyen başka bir adam, karşıdan trenin geldiğini fark edince koşarak yerde yatan adamı rayların kenarına çekerek hayatını kurtardı.

Olay, Çekya’nın Plzeň kentinin batısında yer alan Kostelec bölgesindeki hemzemin geçitte, 16 Nisan’da meydana geldi.

Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir adamın motosiklet ile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı, ancak bariyeri fark etmemesi sonucu çarparak yere düştüğü görüldü. O sırada işe gitmek için durakta bekleyen 32 yaşındaki diğer adamın, karşı yönden trenin geldiğini ve yaşlı adamın yerden kalkamadığını fark ederek adama doğru koştuğu görüldü. Adamın, hem yaşlı adamı, hem de motosikletini hızlı bir şekilde rayların dışına çektiği ve yaşlı adamın hayatını kurtardığı görüldü.

POLİS ‘KAHRAMAN’ İLAN ETTİ

Çekya polisi, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, yaşlı adamın hayatını kurtaran adamı ‘kahraman’ olarak duyurdu.

Polis, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, “Kazaya dair ele geçirilen görüntülerde yapılan incelemede, kahramanın olayı fark ederek hızlıca davranması sonucu ölümcül olabilecek bir kaza önlenmiştir. Cesareti ve kararlılığı ile yaşlı adamı kurtarmıştır. Kendisi bunun yapılması gereken bir şey olduğunu söylemesine rağmen, bunun duyurulmasını görev ediniyoruz. Bu yüzden de Polis Bölge Müdürü David Fulka, şahsi olarak kahramanı davet etmiş ve teşekkür etmiştir. Ayrıca, kaza yapan yaşlı adam da davete icabet etmiş ve hayatını kurtaran kahraman ile tanışmıştır” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Moody's'e sert tepki
YKS'nin birinci oturumu sona erdi
YKS'nin birinci oturumu sona erdi
Siverek'te akrabalar birbirine girdi: 6 ölü 10 yaralı kavga değil katliam!
Siverek'te akrabalar birbirine girdi: 6 ölü 10 yaralı kavga değil katliam!
Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz
Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz
Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri
Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da itfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara
Antalya'da itfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
Fatih’te kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında
Fatih’te kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında
Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi
Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası