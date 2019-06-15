POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği tehdit içerek mektuba tepki göstererek, "Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir." dedi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 6 Haziran günü gönderdiği Türkiye'yi ekonomik ve askeri yaptırımlarla tehdit eden mektubuna tepkiler sürüyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesinden öte sonuçlar yaratacağını aktaran mektuba bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi.

İstanbul'da muhtarlarla buluşan Bahçeli, ABD ile yaşanan S-400 krizi ve gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu:

Türkiye sömürge devleti değildir

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor. Kimden hangi silahı alacağımıza biz karar veririz. Türkiye sömürge devleti değildir.

Mektup tepeden tırnağa sorunlu

ABD Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır.  ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır. 

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