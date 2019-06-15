POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin İstanbul yolculuğu videosu sosyal medyayı salladı

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı.

Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bugün ise MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğunu içeren video paylaşıldı. Mehter marşı eşliğinde yayınlanan videoda Bahçeli'nin konvoyunun yolculuğundan bölümler yer alıyor.

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