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Kahramanmaraş'ta siyam ikizlerinin YKS heyecanı

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Ayşe ve Sema'nın hedefi aynı üniversiteyi kazanmak.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu (18) kardeşler merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Temel Yeterlilik Sınavı’nda (TYT) birlikte ter döktü. Sınav sonrası Ayşe ve Sema Tanrıkulu, okul idareci ve öğretmenleri tarafından ilgi odağı oldu. 

Hedeflerinin ilahiyat fakültesi olduğunu ve aynı üniversitede okumak istediklerini söyleye Ayşe Tanrıkulu, “Sınava girdik çok heyecanlandık. Benim sınavım güzel geçti. Sınava aynı sınıflarda girdik. İsteğimiz aynı üniversite inşallah ilahiyat fakültesini düşünüyoruz. İsteklerimiz aynı ikimizin. Aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı gibi görünüyor” dedi. 
Sema Tanrıkulu, ise çok heyecanlandığını ve sınavı kazanmak istediğini söyledi. 

Dedeleri Abdullah Tanrıkulu ise “Çocuklarımı dolaştırıyorum. Sınava girdiler ve Türkoğlu’ndan buraya getirdim" diye konuştu. 

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