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Bursa Karacabey Boğazı plajı Türkiye'nin en uzunu olacak

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun sahili olacak Karacabey Boğazı plajı görücüye çıkmak için gün sayıyor. 22 kilometre uzunluğu ile Samandağ ve Patara plajlarının önünde Türkiye'nin en uzun plajı konumunda olan Karacabey Boğazı, plajı ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor. Karacabey

Karacabey Boğaz’ında bulunan tek parça halindeki 22 kilometrelik sahil, Türkiye’nin en uzun sahilleri Samandağ ve Patara sahillerini geride bırakmaya hazırlanıyor. 

Tatilcilerin gözde mekanları arasına girmeye hazırlanan Karacabey Boğaz sahili, Marmara Denizi’nin bilinmeyen güzelliklerini ve yanı başındaki longoz ormanları yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için gün sayıyor. 

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sahil projesini hayata geçirdiklerini ve tatilin süresini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çerçevede konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Özel bir müteşebbise sahil projemiz sayesinde konaklama alanları yaptırdık. Yine Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla konaklama tesislerini önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz. Şu anda arkamızda gördüğünüz orman kampı olarak bilinen, daha önce içerisinde bir butik oteli ihtiva eden ama yıllardan beri bir mezbelelik görüntü arz eden bir mekan vardı. Biz yaklaşık 5 yıldan beri bunun Karacabey Belediyesi’ne kazandırılması noktasında gayet gösterdik ve bu noktada da sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Müdürlüğümüzden Karacabey Belediye’mize kazandırdık. Şu anda proje noktasında çalışmalar gösteriyoruz. Buraya bir butik otel, bungalov evler, aqua park, sosyal tesisleri bir müteşebbis aracılığıyla kazandırmak ve konaklama noktasındaki sorunu da bu tesis vasıtasıyla çözmek istiyoruz” dedi. 

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