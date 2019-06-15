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Trafikte makas attı kaza yaptı polis sedyede ceza kesti

Diyarbakır'da trafikte makas atarak ilerleyen ve aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye kaldırıldığı hastanede bin 2 lira ceza kesildi DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da trafikte makas atarak ilerleyen ve aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye kaldırıldığı hastanede bin 2 lira ceza ceza verildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobil, merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde refüje çarpması sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Hafif yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen polis, sürücünün trafikte makas atarak ilerlediğini, kazanın bundan dolayı yaşandığını tespit etti.

Sağlık durumu iyi olan sürücünün ifadesini almak için hastaneye giden polis, sedyede müşahede altında olan sürücünün ifadesine başvurdu.

Sürücü, polise verdiği ifadede aracın gaz pedalının takılı kaldığını, başka araçlara çarpmamak için manevra yaparak ilerlediğini, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdü.

Polis memuru da sürücüye görüntülerin incelendiğini kaydederek, trafik güvenliğini aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirdiği için bin 2 lira ceza kesildiğini bildirdi.

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