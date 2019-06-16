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Beyaz TV Haber Muhabirlerine saldıran şahıs bakın kim çıktı!

ANKARA 'da aldıkları izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'na çekim yapmaya giden Beyaz TV Haber Muhabiri Tuğçe Ünsal ile Kameraman Serkan Çinier, Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen bir grubun engeli ile karşılaştı.

Gruptakiler, Ünsal ve Çinier'e önce, 'burada ne işiniz var?' diye sordu. Kameraman Çinier, 'mezarlıkta çekim yapacağız.' diyerek cevap verdi. Gruptakilerden E.G adlı kişi, 'Böyle haber olmaz. Hemen defolun gidin. Başınız belaya girer. Mansur Yavaş, Beypazarı'nın hemşehrisi. Sen gelmişsin burada adamı karalıyorsun.

Ne olursan ol çekmeyeceksin.' diyerek tehdit etmeye başladı ve yaşananları cep telefonu ile kaydeden Tuğçe Ünsal'a da engel olmak istedi. Ünsal, paniğe kapılarak polis çağıracağını söyledi. Bu esnada Kameraman Serkan Çinier, 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Telefonda içinde bulundukları durumu anlatmaya çalışırken, E.G tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Çinier, aldığı yumruk darbeleri ile yere yığıldı.

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