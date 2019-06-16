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Tek taşla soygun kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde maskeli 4 şahsın elektronik mağazasına girmesi güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa plakalı araçla Gemlik ilçesine gelen maskeli 4 kişi, gece geç saatlerde çarşıdaki iletişim mağazasını gözlerine kestirdi. Saat 05.00 sıralarında bahse konu iş yerinin önüne gelen yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve ayaklarında galoş bulunan hırsızlar, yanlarında getirdikleri beton blokları iş yerinin camını kırmak için kullandı. 1 dakika gibi kısa bir süre içinde iş yerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 15 cep telefonunu, 1 adet akıllı saati ve kasada bulunan yaklaşık 900 TL nakit parayı çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. 

Olay sonrası alarma geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. İlk iş olarak araç plakasından yola çıkan polis ekipleri, plakanın Bursa Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan benzer özellikteki bir araçtan çalındığını tespit etmesi üzerine çalışmalarını derinleştirdi. Burada beyaz renkli aracın asıl plakasının yapılan yüzlerce kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinin ardından 41 ABD ... olduğu ve İzmit'te faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketi tarafından O.A. isimli şahıs adına kiralık olduğunu tespit etti. 

Yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştiren şahısların O.A., Y.A., T.K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs olduğu belirlendi. Bu şahısların çevre illerde de benzer suçlar işlediği, zanlıların aynı araçla İstanbul'da bulunduklarını tespit eden ekipler, vakit kaybetmeden İstanbul ekipleri ile iletişime geçti. Gemlik polisi, yapılan koordineli çalışma neticesinde şahıslardan O.A. ile T.K.'yı yanlarında bulunan iki kadınla birlikte kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olaya karışan diğer iki şahsın da yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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