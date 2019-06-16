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Mardin'de iki aile arası muhtarlık kavgası Çok sayıda yaralı var

MARDİN'de, iki aile arasında 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 22 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'de, iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan kavga Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan iki aile arasında 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı.

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