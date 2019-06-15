Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

Heybeliada'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta sızlattı.

Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini sızlattı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi.