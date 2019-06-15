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Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

Heybeliada'da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı. Atın bu halleri sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

İhlas Haber Ajansı

Heybeliada'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta sızlattı.

Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini sızlattı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi.

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