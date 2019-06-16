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Kahramanmaraş'ta uzman çavuş ve eşi ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Delibaşı (25), mesaiye gitmedi.

Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki evine gitti.

Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi.

Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cinnet mi, cinayet mi?

Yasin Delibaşı'nın cinnet geçirip eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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