Adana'da yaralının oğlu olduğunu gören kadın gözyaşlarını tutamadı

ADANA merkez Seyhan ilçesinde Ali K. idaresindeki 01 S 0353 plakalı servis aracı ile aynı yönde seyreden Emir Genç (19) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletteki sürücü ile arkadaşı Görkem Menet (19) yaralandı.

Kazanın ardından yaralılara yardım etmek için olay yerine geden bir kadın, yaralılardan birinin oğlu Emir Genç olduğunu fark edince uzun süre gözyaşı döktü. Yerde yaralı yatan oğlunun elini tutup ağlayan kadını çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Genç'i Seyhan Devlet Hastahanesine, Menet'i ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Ali K. ise ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.