Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü

Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süreciyle ilgili Hong Kong halkından özür diledi.

Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle yapılan protesto gösterilerine muhaliflerin iddiasına göre 2 milyon kişi katıldı.