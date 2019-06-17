Binali Yıldırım'dan çorbacıda İmamoğlu tweeti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayını twitter'dan değerlendirdi. Yıldırım, İmamoğlu'nun çok şey konuştuğunu; ancak ne yapacağını söylemeyi unuttuğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, canlı yayın sonrası soluğu gece çorbasına aldı burada yeni evlenen bir çifte mutluluklar diledi. Yıldırım, ortak canlı yayınıyla ilgili de İmamoğlu'nun çok şey söylediğini; ancak ne yapacağını söylemeyi unuttuğunu değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar'daki ortak canlı yayın çıkışında gazetecilerle bir süre sohbet etti. Gazetecilerin "canlı yayını nasıl buldunuz" sorusuna "izlemediniz mi" sorusuyla cevap veren Yıldırım, ortak yayında Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay davetiyle ilgili de "detayları sonra öğrenirsiniz" açıklamasında bulundu.

Gece çorbasına gitti

Yıldırım, canlı yayın sonrası eşi ve kızıyla birlikte soluğu çorbacıda aldı. Burada objektiflere gülümseyen Yıldırım, takipçileriyle "keyfimiz yerinde" mesajını paylaştı.

Yıldırım canlı yayına ilişkin değerlendirmesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun çok şey konuştuğunu; ancak ne yapacağını söylemeyi unuttuğunu ileri sürdü.

İşte Yıldırım'ın o paylaşımı;