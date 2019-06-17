Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'yalan' atışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayında bir çok kez 'yalan' polemiği yaşandı. Yıldırım altını çize çize rakibini yalancılıkla itham edince İmamoğlu hayli bozuldu.

Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği canlı yayında iki isim arasında 'yalan' atışması yaşandı. Binali Yıldırım, oyların yeniden sayılması, Ordu valisi olayı ve İsmail Küçükkaya'dan soruları istediği yönündeki söylemle ilgili İmamoğlu'nun 'yalan söylediğini' söyledi. İBB'deki kaynakların vakıflara aktarılması ve müsriflik iddiaları konusunda da rakibinin üzerine benzer söylemlerle yürüdü.

En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile söyledi

Binali Yıldırım 'hayretle izliyorum' deyip şunları söyledi:

-Ekrem Bey alışkanlık haline getirdi bu 'yalana kızıyor' doğru söylememeyi. En son sizinle yaşadık. Soruları İsmail Bey'den aldı dedi. Almadım. Sonra Saadet Adayının çocuğu işten çıkarıldı, kendisi çıktı yalanladı. İBB sitesine 80 milyon harcanmış dedi sayıştay raporuyla yalanlandı. En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile yayında dedi ki 'bu ordu işi olmamıştır yanlış olmuştur bizde görüntüler var. Milletten özür dilemesi gerekir çünkü milletten yalan söylemiştir."

Ekrem İmamoğlu 'yalan' söylemine hayli bozuldu. İsmail Küçükkaya'dan soruların istendiği iddiasında bir kez daha 'yalan' lafı kullanınca tepki gösterdi ve şunları söyledi:

-'Burda üzücü ifadelerde bulunmuştur. Yalan söylemiştir cümlesini üstüne basa basa söylemiştir. Çok yazık üzücü. Bu kibirli bir cümledir'. Yalan söylemiştir cümlesini kötü söz sahibine aittir diyerek kapatalım."

Binali Yıldırım, rakibini ilk olarak 31 Mart seçimlerine ilişkin 'yalan' söylemekle itham etti. İmamoğlu'nun "Oyların yeniden sayılmasına itiraz etmedik" çıkışına Yıldırım şu karşılığı verdi:

-"Bu kocaman bir yalan. CHP’nin itirazı var. Ve beş dakikada alınan bir karar var. YSK da ret kararına uydu. 'Başlayan sayımlar varsa onlar devam etsin' dedi. Tamamı sayılsaydı sonuç değişecekti. Bizim istediğimiz, tamamı sayılsın bu seçim tekrarlanmasın. Maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde hiçbir değişiklik yok."

Sayıştay raporu tartışmasında da Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun yalan söylediğini öne sürdü.