HABER /  GÜNCEL

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

KAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.

Akşam saatlerin Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berat K. lokum yediği sırada birden nefes almakta zorlandı. Nefes borusuna lokum kaçan küçük Berat'ı ailesi hemen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü.

Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat K.'nın nefes borusundaki lokum çıkarıldı. Bir süre nefessiz kalan ve durumu ağır olan Berat, aynı hastanenin Kadın Doğum Çocuk Servisi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Berat K.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Binali Yıldırım'a olay sözler
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Binali Yıldırım'a olay sözler
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Quaresma Beşiktaş'a ihtar çekti
Quaresma Beşiktaş'a ihtar çekti
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Paraguay kaçtı Katar kovaladı
Paraguay kaçtı Katar kovaladı
Juventus'un yeni hocası belli oldu
Juventus'un yeni hocası belli oldu
Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi
Eda Demirci kimdir kaç yaşında mesleği ne İsmail Küçükkaya eşi
PKK’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın
PKK’nın sokak eylemcilerine şafak vakti baskın
Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında çay ne zaman içilecek
Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında çay ne zaman içilecek
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ortak yayın İstanbul'da böyle izlendi
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ortak yayın İstanbul'da böyle izlendi
Ekrem İmamoğlu'undan ortak yayın sonrası ilk sözler
Ekrem İmamoğlu'undan ortak yayın sonrası ilk sözler
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yorumlar