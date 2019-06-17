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İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler

İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı oturumun moderatörü İsmail Küçükkaya, bugün 'Çalar Saat' programında adaylara ve ortak yayının formatına ilişkin değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında dün gerçekleştirilen Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu oturumuna da değindi.

Yayın öncesi yaşananlara da değinen Küçükkaya, "Ben Binali Yıldırım'a da, Ekrem İmamoğlu'na da herhangi bir talepleri var mı diye sordum. Soru verilmez ancak genel bir çerçeve çizmek gerekiyordu" dedi.

Ben temiz ve adil olduğunu düşünüyorum

Küçükkaya şöyle devam etti: "Ama mesela bir sınav düşünün. Öğretmen soruları vermez ama şuralara şuralara çalışın der. Ben de öyle yaptım. İstanbul seçimleriyle birlikte engelli ve kadın meselelerini de tartışacağız dedim. Bazı meslektaşlarım eleştiri getiriyor ama ben temiz ve adil olduğunu düşünüyorum. 15 yıldır gazeteciler ilk kez böyle bir programa ilk kez tanık oldu. 

Bu arada format bana ait değil. Engin Altay ve Mahir Ünal'a ait. Bana da sordular, ben de küçük taleplerde bulundum. Sonra her iki adaya da fikirleri soruldu, sonuç olarak ortaya böyle bir format çıktı. Formata ilişkin eleştiriler bana yönelik değil. Ben de robot değilim sonuçta, sonra adaylara sorular sordurdum. Ekrem Bey şaşırdı, soru sırası hakkında sorular sordu. Binali Bey de şaşırdı, şöyle bir baktı. Ama ortaya çok güzel bir tablo çıktı."

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