HABER /  GÜNCEL

Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!

Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık'da saat 07.47'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 3.8 olarak açıklandı.

Halk sokağa çıktı

Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık'ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Richter ölçeğine göre 4.1

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin derinliğini 13.1 büyüklüğünü ise Richter ölçeğine göre 4.1 olarak açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı!
Foto Galeri İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Quaresma Beşiktaş'a ihtar çekti
Quaresma Beşiktaş'a ihtar çekti
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in eşi ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in eşi ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
65 yaş maaşı alanlara temmuz zammı olacak mı son haber
65 yaş maaşı alanlara temmuz zammı olacak mı son haber
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir kaç yaşında dolandırıcı mı?
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir kaç yaşında dolandırıcı mı?
Yorumlar