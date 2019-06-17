Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık'da saat 07.47'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 3.8 olarak açıklandı.

Halk sokağa çıktı

Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık'ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Richter ölçeğine göre 4.1

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin derinliğini 13.1 büyüklüğünü ise Richter ölçeğine göre 4.1 olarak açıkladı.