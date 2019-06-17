Ali Koç devreye giriyor! Fenerbahçe'den dünya yıldızı için cazip imza parası
Transfer döneminin başlamasının ardından gözler büyük kulüplerin yapacakları takviyelere çevrildi. Fenerbahçe, dünya yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş, Roma'da forma giyen Gerson için harekete geçti. Geçen sezonu Fiorentina'da kiralık geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu, Gerson Santos da Silva'yı İtalyan temsilcisi Bologna'nın da istediği belirtildi.
Forvet Mlapa'dan sonra hedef sol açıkta görev yapan Alman futbolcu Andreas Schürrle. Sol açık dışında sağ kanat ve forvette de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu için Dortmund'a yıllık 1.5 milyon Euro kiralama teklifi yapıldı.
İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Juan Mata için harekete geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bizzat devreye girecek. 31 yaşındaki dünyaca ünlü İspanyol 10 numaraya cazip bir imza parası önerilecek.
Sevilla, yeni sezonda Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer ile yola devam etmek istemiyor. İddialara göre, Eljif Elmas için takipte olan İspanyol ekibi, Kjaer ve bir miktar para önerecekti. Ancak dış basında, Eljif alınmasa bile Kjaer'in yeniden Fenerbahçe'ye gönderileceği belirtildi.