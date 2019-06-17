Ali Koç devreye giriyor! Fenerbahçe'den dünya yıldızı için cazip imza parası

Sevilla, yeni sezonda Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer ile yola devam etmek istemiyor. İddialara göre, Eljif Elmas için takipte olan İspanyol ekibi, Kjaer ve bir miktar para önerecekti. Ancak dış basında, Eljif alınmasa bile Kjaer'in yeniden Fenerbahçe'ye gönderileceği belirtildi.