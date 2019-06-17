HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı

Nurhak Dağı'nda düşüp yaralanan öğretmen, ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kahramanmaraş'ta mantar toplamak için çıktığı Nurhak Dağı'nda düşüp yaralanan öğretmen, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğretmenlik yapan Sabri Taş ile Ahmet Kadiroğlu, mantar toplamak için Nurhak Dağı Kızılca mevkisine çıktı. Mantar toplarken dengesini kaybeden Kadiroğlu, kayalık bölgede yuvarlanarak yaralandı. Taş'ın cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma ekiplerinin bildirmesiyle olay yerine gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, yaralı Kadiroğlu ile arkadaşı Taş'ı Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan Kadiroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Quaresma Beşiktaş'a ihtar çekti
Quaresma Beşiktaş'a ihtar çekti
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
Yorumlar