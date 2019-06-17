Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı

Nurhak Dağı'nda düşüp yaralanan öğretmen, ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kahramanmaraş'ta mantar toplamak için çıktığı Nurhak Dağı'nda düşüp yaralanan öğretmen, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğretmenlik yapan Sabri Taş ile Ahmet Kadiroğlu, mantar toplamak için Nurhak Dağı Kızılca mevkisine çıktı. Mantar toplarken dengesini kaybeden Kadiroğlu, kayalık bölgede yuvarlanarak yaralandı. Taş'ın cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma ekiplerinin bildirmesiyle olay yerine gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, yaralı Kadiroğlu ile arkadaşı Taş'ı Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan Kadiroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.