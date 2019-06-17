HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi

Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi

Everton'ın 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Onyekuru'nun Nijerya formasıyla patlama yapmasından korkan Galatasaray, gergin bir bekleyiş içine girdi.

Galatasaray, 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Kupası'na kilitlendi. Sarı-kırmızılı ekipten Diagne, Belhanda, Feghouli ve Luyindama'nın boy göstereceği kupada Henry Onyekuru da mücadele edecek.

Gergin bir bekleyiş söz konusu
Nijerya forması giyecek olan 22 yaşındaki yıldız için Everton, 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden İngiliz kulübü, Onyekuru'nun Afrika Kupası'nda patlama yapmasını bekliyor. Futbolcuyu tekrar kiralamayı çok isteyen Galatasaray cephesinde ise gergin bir bekleyiş söz konusu.

Tekrar kiralama şansı doğacak
Onyekuru, Afrika Kupası'nda iz bırakamazsa, Everton 25 milyon Euro'luk bonservis talebine cevap bulamayacak ve Galatasaray'a genç oyuncuyu tekrar kiralama şansı doğacak. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak bakarken, oyuncunun gelişiminden memnun olan Everton da kiralama yoluna giderse Galatasaray'a öncelik tanıyacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koç üniversitesi çalkalanıyor! Rektörün kızına milyonluk şantaj
Koç üniversitesi çalkalanıyor! Rektörün kızına milyonluk şantaj
Tarihi program Temel Karamollaoğlu'nu rahatsız etti!
Tarihi program Temel Karamollaoğlu'nu rahatsız etti!
Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!
Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izleme nereden olur?
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izleme nereden olur?
Yorumlar