HABER /  GÜNCEL

Tarihi program Temel Karamollaoğlu'nu rahatsız etti!

Tarihi program Temel Karamollaoğlu'nu rahatsız etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İmamoğlu ve Yıldırım arasında gerçekleşen tarihi programa tepki gösterdi. Karamolloğlu; ''Sanki bu seçim sadece 2 parti arasında yapılıyor gibi bir intiba doğurulmaya çalışılıyor'' dedi.

Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı yayınında Saadet Partisi adayının yer almamasına Temel Karamollaoğlu tepki gösterdi. 23 Haziran seçimlerine 1 hafta kala dün akşam CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Partiadayı Binali Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki 3 saatlik programda adaylar projelerini anlattı. Birbirlerine sorular sordu.

O anlarda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen "Büyük İstanbul Şöleni"nde partililere hitap etti.

Üçüncü bir yolun olduğunu duyurmalıyız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına değinen Karamollaoğlu, "Sanki bu seçim sadece 2 parti arasında yapılıyor gibi bir intiba doğurulmaya çalışılıyor. Türkiye ısrarla Amerika'ya benzer bir tarzda ikili bir sisteme itilme çabası içinde. İstanbul şehir olarak şu anda geldiği noktada yaşadığı problemlerden kurtulsun istiyorsak, üçüncü bir yolun var olduğunu duyurmak mecburiyetindeyiz. İnsanlarımızı bu noktada birleştirmek için çaba sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Partisine destek istedi

Saadet Partisi'ni tasvip edenlerin destek verdikleri takdirde Türkiye'nin bir numaralı partisi olacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, Türkiye'de yaşayan insanların çektikleri sıkıntılardan kurtulmak için partilerine destek vermesini gerektiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Canlı yayın sonrası İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı!
Foto Galeri Canlı yayın sonrası İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta dağda yaralanan öğretmen helikopterle kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!
Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
İsmail Küçükkaya'dan ortak canlı yayına ilişkin ilk sözler
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Temelli'den İstanbul çıkışı: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
Ali Koç'un Fatih Terim göndermesine Merve Terim'den olay paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Türkiye'nin İtalya'ya ihracat hedefi 200 milyon dolar
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli ailesi eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
İsmail Küçükkaya kimdir ilk eşi kimdir Eda Demirci açıklaması olay!
İsmail Küçükkaya kimdir ilk eşi kimdir Eda Demirci açıklaması olay!
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
Meral Akşener'den canlı yayın yorumu: Yıldırım hakkında dikkat çeken sözler
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
Hurma süt diyeti 15 günde 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor
Hurma süt diyeti 15 günde 7 kilo verdiriyor göbeği eritiyor
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin’de motosiklet kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yorumlar 22 yorum