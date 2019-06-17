Cüneyt Özdemir'den olay İsmail Küçükkaya tepkisi: Son soru bombaydı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği tarihi buluşma önceki akşam gerçekleşti. İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu buluştu. Ancak çoğu kişiye göre programda birçok eksik vardı. Cüneyt Özdemir de, programdaki yanlışları sıralarken, Küçükkaya'nın ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusunu değerlendirdi.