Zerrin Özer evlendi eşi Murat Akıncı kimdir ne iş yapıyor?

Müzik dünyasının başarılı ve güçlü seslerinden biri olan Zerrin Özer ikinci kez evlendi. Murat Akıncı ile sade bir törenle evlenen Murat Akıncı kimdir, kaç yaşında ve Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ne iş yapıyor mesleği ne? 61 yaşındaki Zerrin Özer 2006 yılında Levent Süren ile evlendi. İkinci evliliğini ise 3 yıl ile birlikte olduğu Murat Akıncı ile yaptı.

Zerrin Özer sessiz sedasız evlendi magazin dünyası karıştı. 61 yaşında olan Zerrin Özel dün akşam ikinci kez evlendi. Kendisinden yaşça küçük olan Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, uzun süredir bir ilişkim var hiçbiyerde görülmedik sade ve temiz bir aşk yaşıyoruz çok yakında güzel haberi alırsınız demişti. Zerrin Özer Murat Akıncı ile dün nikah masasına oturdu. Peki hakkında çeşitli dolandırıcılık iddiaları olan Murat Akıncı kimdir, kaç yaşında ve Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın mesleği ne ne iş yapıyor?

Düğünden bir gün sonra Murat Akıncı hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim. Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın eski sevgilisi tüm kirli çamaşırları 2. Sayfa programında ortaya döktü ve Murat Akıncı dolandırıcı beni ve birçok kişiyi dolandırdı iddiasında bulundu.

Sosyal medyadan kadınlarla tanışıyor ve onlardan para istiyor, birçok kadını dolandırdı annesi ile birlikte beni dolandırdılar dedi. Bu iddialar karşısında Murat Akıncı ve eşi Zerrin Özer'in neler diyeceği merak konusu oldu.

ZERRİN ÖZER EVLENDİ: 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikâh masasına oturdu.

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikâh masasına oturdu.

Zerrin Özer’in Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde yakın arkadaş ve akrabalarının katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu.

Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğünde çifti Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras da yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.

ZERRİN ÖZER KİMDİR: 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da doğdu. 1970'li yılların önde gelen sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşidir. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarının mutsuz geçmesinin en büyük sebebi oldu. Müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyüdü. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı TRT yarışmasında birinci olmasının verdiği heyecan ve cesaretle müziğe yoğunlaştı.Bu yolda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini arkasına aldı.İlk plağı olan Bizler ve Sizler - Yalvarırım adlı 45'liği 1976 yılında, uzun yıllar bağlı kalacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. Takip eden dönemde, Türkiye'nin en ünlü orkestrası, İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yaptı.

1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan 'Gönül' ile patlama yaparak, 1980 yılının 45'liği seçilen ikinci ve son 45'liği "Gönül - Yaman Olurum" ile Altın Plak ödülünü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk albümü "Seni Seviyorum" adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içersinde "Sevgiler" izledi. Artık kapılar açılmıştı. Hem de Paris'e kadar ... 1982 yılında, Paris'te, Eyfel Kulesi'nde, 'Binbir Gece' adı altında Türkiye'yi tanıtıcı konserler verdi. Sadece bununla da kalmadı, bir yıl sonra Paris'teki Olympia'da bir resital için sahneye çıktı.

1981 yılında "Ve Zerrin Özer" albümüyle arabeske yöneldi. Bu yöneliş sanatçıya olan ilgiyi artırdı. 1982'de "Gelecek Misin?", 1984'te "Mutluluklar Dilerim", 1985'te "Evcilik Oyunu" ve "Kırmızı" adlı albümleri çıktı. Kırmızı albümünde "Eminem" ve "Dom Dom Kurşunu" şarkılarını "İntuv Ene" ve "Merhaba Ya Habeyip" adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si "Dayanamıyorum" adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan "Dünya Tatlısı" albümüyle (ilk CD'si) yeniden pop müziğine dönüş yaptı.

1990 yılında çıkan "İşte Ben" albümüyle en iyi albüm ödülünü kazandı. Aynı yıl müzisyen Alper Önal'la evlendiyse de ertesi yıl boşandı. 1991 yılında "Sevildiğini Bil" albümü yine çok sattı ancak ertesi yıl çıkan "Olay Olay" albümü beklediği ilgiyi görmedi ve bu hayalkırıklığı sanatçının müziğe birkaç yıl boyunca küsmesine yol açtı.

1996 yılında "Zerrin Özer" albümüyle müziğe dönen sanatçı, ertesi yıl "Zerrin Özer 97" albümünü çıkardı. 2000 yılında yaptığı "Bir Zerrin Özer Arşivi" best of albümüyle ikinci kez en iyi albüm ödülünü kazandı. 2001 yılında yine eski şarkılarından oluşan "Ben" çift CD&MC olarak piyasaya çıktı. Peşpeşe piyasaya sürülen bu iki albümüyle toplam 1,5 milyonu aşkın satış gerçekleştirdi. Ertesi yıl yaptığı "Ölürüm Ben Sana" albümü beklediğini veremese de, 2005 yılında yaptığı "Ve Böyle Bir Şey" türkü-caz albümüyle beklenen ilgiyi gördü. Bu albümü de Altın Plak'la ödüllendirildi.

Sanatçı, 2006 yılında Levent Süren ile evlendi. Sanatçı, Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu ve Nükhet Duru ile birlikte Türk Pop Müziği'nin beş divasından biri olarak anılmaktadır.