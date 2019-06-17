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Huawei’nin yurt dışı satışlarında sert düşüş bekleniyor

Huawei’nin yurt dışı satışlarında sert düşüş bekleniyor

ABD'nin Huawei baskısı sürerken Trump yönetimi tarafından kara listeye alınan Huawei Technologies Co. uluslararası akıllı telefon gönderilerinde yüzde 40 ila yüzde 60 düşüş bekliyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Çin’in en büyük teknoloji şirketi iç tahminlerde çatırdıyor ve son çıkacak modeli Honor 20 için yeni opsiyonlar arayışında olduğu belirtiliyor.

Ürünün Fransa ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 21 Haziran’da Avrupa’nın bazı bölgelerinde satışı başlayacak; fakat adının belirtilmesini istemeyen yöneticiler piyasayı gözlemlemleyeceklerini ve satışların beklenenden düşük olması halinde siparişlerine son vereceklerini belirtti. 

Konuyla alakalı iki kişi, Fransa’nın iki büyük şirketinin halihazırda Honor modeline dair sıkıntıları olduğunu belirtti.

40 milyon ile 60 milyon arasında düşüş bekleniyor

Kaynaklara göre, Huawei ‘nin satış ve pazarlama yöneticileri şirket içi grafikleme çalışmalarında hacimlerin her yerde 40 milyon ila 60 milyon düştüğünü gözlemlediler. Bu geniş yelpaze şirket tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen Washington’ın casusluk faaliyetleri kapsamında Pekin’e yardım ettiğini iddia ettiği Huawei’nin sürüklendiği belirsiziğin de altını çiziyor.

ABD Mayıs ayında Huawei’yi kara listeye alarak işlerini sürdürebilmesi için ihtiyacı olan Amerikan parçalarına ve yazılımlarına erişimini engellemişti.

Buna yurt dışındaki tüm akıllı telefonlara güç sağlayan Google Android sistemdeki güncellemeler de dahil. Söz konusu yazılım olmadan Honor 20 gibi ürünler Google Maps ya da Gmail gibi kritik uygulamaları çalıştıamıyor.

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