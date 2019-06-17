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Kanser savaşçısı acı biberin hiç bilmediğiniz faydaları nelerdir?

Kanser savaşçısı acı biberin hiç bilmediğiniz faydaları nelerdir?

Mide rahatsızlığı olmayanların, önemli bir kanser savaşçısı olan acı biber tüketmesi önerisinde bulunan İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, önemli açıklamalarda bulundu.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, acı kırmızı biberin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin ve özellikle kanser hücrelerini yok eden özelliğinin İngiltere'de yapılan bir araştırmayla da doğrulandığını belirtti.

Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, “Jalapeno biberi (acı kırmızı biber) içinde bulunan ‘kapsaisin’ maddesinin, hücrelerin enerji üreten ısı odası mitokondriye saldırarak, kanser hücrelerinin ölümünü tetiklediği tespit edilmiştir. Araştırmaya göre, kapsaisindeki molekül ailesi vaniloidler, kanser hücrelerindeki protein gelişimine engel olarak "apostosis"i veya hücre ölümünü tetikliyorlar. Vaniloidler, bunu yaparken, etraftaki sağlıklı hücrelere zarar vermiyor” diye konuştu.

Herkesin korkulu rüyası olan kırmızı acı biberin iyi bir kanser savaşçısı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Gümürdülü, “Kırmızı acı biberin içeriğinde bulunan maddeler kanserli hücreleri parçalıyor, yakıp yok ediyor. Antioksidanlar bakımından çok zengin ve kanseri önleyen likopen maddesi içeren kırmızı acı biberi mide rahatsızlığı olmayanlar mutlaka tüketmeli” tavsiyesinde bulundu.

acı biber

Hint ve Meksika mutfağında çok sık kullanılan kırmızı acı biberin, Türkiye'de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini, özellikle Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen isotun olağanüstü bir gıda olduğunu belirten Gümürdülü, şunları kaydetti:

Kendine has bir tadı vardır
"İsot ile pul biberin farkı; isot kurutulurken güneşin altında daha fazla kalır. Pul biber gibi acı, yakıcı bir tadı yoktur. Kurutma işlemindeki farklılık nedeniyle isotun rengi daha siyaha dönük olur. Şanlıurfa’da yapılan isot biberleri daha doğal ortamlarda kurutulup hazırlandığından kendine has bir tadı vardır.”

Yeşil sebze olarak da tüketilen, kurutularak baharat haline getirilen kanser savaşçısı isotun ve sadece yemeklere tat vermekle kalmadığını, önemli vitamin ve mineraller içerdiğini belirten Gümürdülü, “Bu baharatın içerisinde A ve C vitamini ile birlikte; demir, potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve sodyum gibi çok sayıda mineral bulunur” dedi.

Acı biberin faydalarının bunlarla da bitmediğini, açlık hissini bastıran etkisinin de bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gümürdülü, “Kapsaisin maddesi mide ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ödem söktürücü özelliği de olan acı biber yağ yakımına yardımcı olur. Soğuk algınlığı belirtilerini hafifletip, ağrıyı kontrol altına alır. Kolesterolü ve trigliseriti düşürmeye, kötü huylu kolesterolü azaltmaya yardımcı olur” bilgisini verdi. 

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