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İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını! Küçükkaya'ya Şevket Çoruh'tan eleştiri!

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını! Küçükkaya'ya Şevket Çoruh'tan eleştiri!

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı Ekrem İmamoğlu–Binali Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye'nin gündemine otururken oyuncu Şevket Çoruh'tan Küçükkaya'ya eleştiri geldi. Çoruh, "Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir..." dedi.

Ekrem İmamoğluBinali Yıldırım ortak yayını dün geceye damga vurdu. Gece devam ederken ünlü oyuncu Şevket Çoruh ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'ya sert bir eleştiride bulundu.

"Sen sorun görmüyorsan sorun zaten yoktur"

Tarihi ortak yayın sürerken Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu Çoruh, Küçükkaya'ya şunları söyledi: Ona bir soru sor, o da sana bir soru sorsun. Sonra o senin sorunu kendine sorsun, sen sorun görmüyorsan sorun zaten yoktur. Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir.

"Nasıl moderatörlüğümü beğendiniz mi?"

İsmail Küçükkaya'ya yayın boyuncu sürelerle ilgili benzer eleştiriler gelirken Küçükkaya'nın gece sonunda "Nasıl moderatörlüğümü beğendiniz mi?" sorusu sosyal medyaya damga vurdu.

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